Le Premier ministre procède au lancement de la production du vaccin anti-Covid19

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a procédé mercredi à Constantine, au lancement de la production du vaccin anti-Covid 19, de la firme chinoise Sinovac, à l’unité du Groupe Saidal sise dans la zone industrielle Palma.

Le Premier ministre qui était accompagné d’une délégation ministérielle, a visité l’unité de production du vaccin et reçu, sur place, des explications sur le processus de fabrication du vaccin et de validation du produit avant l'étude de stabilité et l'enregistrement.

Pour rappel, l'usine de production Saidal de Constantine produira un (1) million de doses de vaccin anti Covid-19 dans le courant du mois d'octobre, 2 millions de doses en novembre et plus de 5,3 millions de doses à partir de janvier 2022.

La capacité de production de cette unité est de 320.000 doses par jour avec une moyenne de 8 heures de travail, soit une production de 8 millions de doses par mois, 96 millions de doses par an et 200 millions de doses suivant le système de travail par équipe.

M. Benabderrahmane est accompagné, durant sa visite de travail à Constantine, par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, des Transports, Aissa Bekkai, de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et de l'Industrie Pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.