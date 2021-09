Séance de travail élargie entre Lamamra et son homologue koweitien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a tenu, jeudi, une séance de travail élargie avec son homologue koweitien Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, au deuxième jour de sa visite en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Les deux ministres ont "exprimé leur profonde satisfaction quant au niveau privilégié et optimal marquant les relations bilatérales", réaffirmant "leur engagement à concrétiser la volonté commune des dirigeants des deux pays, le président Abdelmadjid Tebboune et l'émir Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, visant à promouvoir la coopération bilatérale à de hauts niveaux, poursuivre l'action pour élargir les domaines de coopération économique et valoriser les facteurs d'intégration économique et le partenariat stratégique entre les deux pays au mieux des intérêts communs des deux peuples frères", précise la même source.

Les deux parties "ont convenu d'activer la commission commune sous la présidence des ministres des AE des deux pays et de mettre sur pied une feuille de route pour établir un partenariat stratégique réel et prometteur incluant les domaines économiques notamment les investissements communs et l'échange économique et commercial".

MM. Lamamra et Nasser Al-Mohammed Al-Sabah ont salué "la concordance des positions des deux pays sur les principales questions internationales et régionales d'intérêt commun, entre autres celles ayant trait au monde arabe et à l'action commune de manière à réaliser les facteurs de succès du prochain sommet arabe prévu en Algérie et à renforcer la coopération arabo-africaine", ajoute la même source.

Mercredi, M. Lamamra a reçu Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, en visite officielle de deux jours en Algérie, porteur d'un message de la part de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah à son frère le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a-t-on rappelé.

APS