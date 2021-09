Le président Tebboune reçoit le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi à Alger, le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération du Royaume d'Espagne, José Manuel Albares Bueno, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne, M. José Manuel Albares Bueno, qui effectue une visite en Algérie, accompagné de la Secrétaire d'Etat à la coopération internationale et de la Secrétaire d'Etat à l'Energie", précise le communiqué.

La rencontre a porté "sur le renforcement de la coopération bilatérale et son élargissement aux secteurs des énergies renouvelables, de l'agriculture et de la construction navale, en soutien au partenariat économique étroit qu'il convient de hisser au niveau des relations privilégiées entre les deux pays voisins".

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du Ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, ajoute la même source.

APS