Agriculture: entrée en vigueur vendredi des nouveaux prix de référence des engrais

La mesure d'augmentation des prix de référence des engrais subventionnés décidée récemment par le ministère de l'Agriculteur et du Développement durable entre en vigueur vendredi.

Une mesure prise suite à la hausse des prix de ces intrants agricoles sur le marché mondial et son impact sur le marché national.

Les nouveaux prix sont appliqués sur la base d'une instruction adressée à tous les services agricoles à travers les 58 wilayas du pays. Ce document dont l'APS a obtenu une copie comprend un tableau explicatif des nouveaux tarifs pour tous les types d'engrais subventionnés par l'Etat.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avait annoncé récemment l'augmentation du prix de référence des engrais (sur la base duquel est déterminé le taux de subventionnement par l'Etat) le portant à 8.000 DA le quintal contre 3.700 DA le quintal auparavant, et ce, suite à la hausse sensible des prix de ces intrants agricoles sur le marché mondial où le quintal est cédé à 14.000 DA.

A noter que les nouveaux prix continueront à être subventionnés par l'Etat à hauteur de 20%.

Cette mesure d'urgence a été prise par le ministère en direction des agriculteurs des différentes filières agricoles impactées par cette envolée des prix sur le marché mondial afin de leur permettre d'entamer la campagne agricole dans de bonnes conditions.

Dans ce cadre, une convention-cadre a été signée entre l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et le Groupe industriel engrais et produits phytosanitaires "Asmidal" pour renforcer la production, assurer la disponibilité sur le marché des engrais produits localement et réduire la dépendance à l'importation de ces intrants indispensables pour augmenter la production et la productivité. APS