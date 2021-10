Annulation des accords Maroc-UE: "un cinglant désaveu pour le Maroc",

Le Parti communiste français (PCF) s'est félicité vendredi de la décision du Tribunal de l'Union européenne d'annuler deux accords commerciaux liant le Maroc à l'Union européenne, étendus au Sahara Occidental occupé, et de réaffirmer le statut non autonome du territoire du Sahara occidental.

"Le tribunal de l'Union européenne vient d’annuler deux accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc accordant des tarifs préférentiels aux produits agricoles et de la pêche issus des territoires occupés. Cette juridiction réitère un jugement que la commission européenne s'était empressée de violer sur l’instance de Paris", écrit le responsable du Maghreb et Moyen-Orient au PCF, Pascal Torre, dans un communiqué.

Cette décision, "conforme au droit international, rappelle que le Sahara occidental est un territoire non autonome en l'absence de règlement définitif et que pour l'ONU, seul un référendum d’autodétermination peut permettre au peuple sahraoui de déterminer son destin et de mettre un terme à la violente occupation et au pillage colonial" par le Maroc, indique le PCF.

"Le Tribunal rappelle également que le Front Polisario est le représentant du peuple sahraoui sur le plan international", se réjouit M. Torre dans le même communiqué.

Enumérant les dernières dérives diplomatiques du gouvernement de Rabat, du chantage aux migrants, jusqu'à l'aggravation des tensions régionales, le PCF invite le gouvernement français à "tirer des leçons et changer radicalement de politique", envers le Maroc.

"Au regard des évolutions récentes de la politique de Rabat : chantage aux migrants, atteintes aux libertés et croissance des inégalités, trafics en tout genre, affaire d’espionnage Pegasus, rupture de la trêve avec le Front Polisario et aggravation des tensions régionales, Paris serait bien inspiré de tirer les leçons de ces impasses diplomatiques et de changer radicalement de politique", préconise M. Torre.

Il souligne que " la voie de la paix est celle du respect de la légalité internationale qui proclame le droit inaliénable, non négociable et imprescriptible du peuple sahraoui à l’autodétermination".

Enfin, le PCF a "exprimé son soutien au peuple sahraoui et au Front Polisario dans ce combat pour la liberté et la démocratie". (APS)