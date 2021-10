Aviron en mer / Mondiaux-2021 (Finale) : Sid-Ali Boudina 15e

Le rameur algérien Sid-Ali Boudina a pris la 15e place en finale des Mondiaux-2021 d'aviron en mer, disputée samedi au Portugal.

L'Algérien a bouclé la distance en 29 minutes et 51 secondes, terminant ainsi à la 15e place, sur un total de vingt rameurs engagés dans cette finale.

La course a été remportée par le rameur espagnol du Club Nautico de Sevilla, ayant bouclé la distance en 27 minutes, devant l'Allemand du Club Berlier Rüder E-V, ayant pris la deuxième place en 27 minutes et 36 secondes, au moment où un autre Espagnol, sociétaire du Club De Mar Clot De Lillot El Campello a complété le podium, en 28 minutes et une seconde.

Boudina, drivé par le coach Riad Garidi, s'était qualifié pour cette finale la veille, après avoir terminé à la 5e place de sa série.

Il s'agit des deuxièmes Mondiaux pour Boudina en l'espace d'une semaine, après ceux de Beach-Avrion, disputés la semaine dernière, également au Portugal.

Boudina avait réussi à atteindre les huitièmes de finale, avant de se faire éliminer par le Grec loannis Kalandaridis.

L'Algérien avait réussi un assez bon chrono (2:54.13), mais le Grec avait fait un peu mieux dans ce duel direct, en bouclant la distance en 2:51.22, ce qui lui avait permis d'arracher le billet qualificatif pour les quarts de finale