Cancer du sein : plus de 14.000 nouveaux cas enregistrés chaque année en Algérie

Le cancer du sein arrive en tête de liste des types de cancer prévalant en Algérie, avec plus de 14.000 nouveaux cas enregistrés chaque année, dont un taux important apparaît avant l'âge de 40 ans, contrairement aux pays occidentaux où le cancer du sein apparaît après l'âge de 60 ans et plus, selon les données du Fichier national du cancer.

Selon les spécialistes en cancérologie, en particulier le cancer du sein, et conformément aux recommandations du Plan national de lutte contre le cancer (2015-2020), cette situation épidémiologique exige "une attention particulière et des enquêtes nationales approfondies" pour identifier les principaux facteurs d'atteinte des Algériennes de ce type de cancer à un âge précoce par rapport aux femmes occidentales.

A l'occasion du mois d'Octobre rose des Nations Unies pour la prévention du cancer du sein, l'association El-Amel a tracé un large programme visant à sensibiliser les femmes à l'importance de se protéger contre cette maladie.

Dans une déclaration à l'APS, la présidente de l'association, Mme. Hamida Kitab, a affirmé que l'association menait des campagnes de sensibilisation depuis 13 ans, en sus du dépistage précoce du cancer du sein par des examens de mammographie au niveau de la clinique mobile dédiée à cet effet et qui a sillonné différentes wilayas du pays.

A cet égard, la clinique mobile se rendra du 8 au 15 octobre à Béchar, où les citoyens notamment les femmes, bénéficieront d'une vaste campagne de sensibilisation qui comprend des explications en illustrations sur les gestes d'autopalpation ou d'auto-examen des seins dans les zones où les tumeurs peuvent apparaitre, en plus de la réalisation de mammographies, afin que les porteuses de la maladie soient orientées, par la suite, vers les établissements hospitaliers de proximité pour être prises en charge.

L'association organisera également une formation spéciale au profit des associations activant dans la lutte contre le cancer dans cinq wilayas du pays, en plus de la signature d'une charte avec plusieurs institutions nationales afin de les sensibiliser, dans le cadre de la médecine du travail, à l'importance du dépistage du cancer du sein chez leurs employées agêes de 40 ans et plus.

L'Association prendra part les 25 et 26 octobre en cours au Sommet mondial des pionniers de la lutte contre le cancer du sein qui se tiendra par visioconférence et qui sera abrité à Boston aux Etats-Unis d'Amérique, et ce en tant que membre depuis 6 ans dans l'Alliance arabe contre le cancer et l'Union internationale organisatrice de ce sommet, outre l'organisation du concours annuel du meilleur article pour encourager les médias nationaux à soutenir les campagnes de sensibilisation et founir les informations et données necessaires aux journalistes pour lutter efficacement contre cette maladie.

Comme chaque année, un concours sera organisé au Stade du 5 juillet avec la participation de plusieurs femmes de differentes tranches d'âges sous le slogan Tous contre le cancer du sein, outre l'éclairage rose du Maqam Echahid (Sanctuaire du martyr) à Riadh El Feth tout au long d'octobre, en célébration de ce mois.

