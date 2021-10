Protection du pouvoir d'achat : le Président Tebboune ordonne au gouvernement de prendre des dispositions immédiates

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, de prendre des dispositions immédiates pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

Le Président Tebboune a indiqué que "l'année prochaine connaîtra une amélioration des indicateurs de la performance de l'économie nationale à la faveur des réformes opérées et des mesures incitatives prises", soulignant "la nécessité de prendre toutes les dispositions pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

A ce titre, le président de la République a ordonné immédiatement "la réduction de l'impôt sur le revenu global (IRG), l'augmentation du point indiciaire dans la Fonction publique et la coordination étroite entre les ministères du Commerce et de l'Agriculture en vue d'assurer un contrôle maximal sur les produits agricoles, les légumineuses et les pâtes alimentaires", a précisé la même source.

Le Président Tebboune a donné ces instructions dans le cadre de l'enrichissement du projet de loi de finances (PLF) 2022 présenté lors de la réunion du Conseil des ministres.

Le projet de loi sur la spéculation soumis au prochain Conseil des ministres

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé, dimanche, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, d'élaborer le projet de loi relatif à la lutte contre la spéculation au plus tard à la date de la prochaine réunion du Conseil des ministres, car il s'agit là d'un crime à part entière avec des peines allant jusqu'à 30 ans.

"Le Président Tebboune a chargé le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, d'élaborer le projet de loi relatif à la lutte contre la spéculation au plus tard à la date de la prochaine réunion du Conseil des ministres, avec des peines allant jusqu'à 30 ans pour ceux qui jouent avec le gagne-pain des Algériens, car il s'agit d'un crime à part entière", lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.

Lors de la rencontre Gouvernement-Walis du 25 septembre dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions pour l'élaboration de textes de loi criminalisant la spéculation sur les produits de base.

Le Président Tebboune a évoqué la spéculation sur les produits de base qu'exercent des "parasites et des intrus" qui tentent d'épuiser les moyens de l'Etat en créant des pénuries", soulignant que l'Etat sera "intransigeant" et est déterminé à "retrouver son autorité qui émane du peuple".

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig avait annoncé, fin septembre, que ses services ministériels étaient en passe de réviser certains textes de loi, en coordination avec les secteurs ministériels concernés, en vue de " criminaliser" le phénomène de spéculation.