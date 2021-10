PLF 2022: le Président Tebboune ordonne l'enrichissement du texte

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, des orientations au gouvernement visant à enrichir le Projet de la loi de Finances pour 2022 (PLF 2022), a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.

A cette occasion, le Président Tebboune a ordonné d'appliquer l'impôt sur la fortune "après sa redéfinition avec précision" dans la Loi de finances 2022.

Le chef de l'Etat a instruit également de mettre en place un mécanisme facilitant la cession des logements locatifs de l'Etat, relevant des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), en veillant à actualiser leur prix et à faciliter aux concernés l'obtention des livrets fonciers.

Il s'agit également de consentir un abattement de dix (10%) au profit des personnes concernées par l'acquittement des créances des logements AADL qui s'acquittent de la valeur du logement ou les tranches en un seul versement et d'accélérer la création de la Banque de l'Habitat en trouvant un mécanisme entre la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP) et la Caisse nationale du logement (CNL).

Par ailleurs, le Président de la République a chargé le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, d'élaborer le projet de loi relatif à la lutte contre la spéculation au plus tard à la date de la prochaine réunion du Conseil des ministres, avec des peines allant jusqu'à 30 ans pour ceux qui jouent avec le gagne-pain des Algériens, car il s'agit d'un crime à part entière.

Il a insisté en outre sur le renforcement du contrôle sur le terrain des commerces pour interdire toute hausse injustifiée des prix des produits alimentaires, avec le retrait définitif des registres de commerce pour les commerçants impliqués.

Le Président Tebboune a ordonné la création de deux écoles nationales spécialisées dans l'agriculture saharienne dans le Sud est et ouest du pays.