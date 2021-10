Conseil des ministres : impératif de désenclaver Khenchela et développer l'activité agricole dans la wilaya

Le Conseil des ministres a approuvé dimanche le Programme complémentaire de développement au profit de Khenchela en vue de désenclaver la wilaya et réunir les conditions idoines permettant d'y développer l'activité agricole, a indiqué un communiqué du Conseil.

La réunion du Conseil des ministres a été consacrée à l'examen et à l'approbation de nombre de lois, de décrets et d'exposés dont le Programme complémentaire de développement au profit de la wilaya de Khenchela, et lors de laquelle le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit le Gouvernement de veiller à ce que le Programme tienne compte "des exigences de la wilaya pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens".

Le Programme en question devra également permettre de "désenclaver la wilaya en la reliant aux wilayas limitrophes, à travers la double voie N 32 et une ligne ferroviaire Khenchela - Ain Beïda (Oum El Bouaghi) en prévision du lancement de zones d'activités industrielles", note la même source.

L'accent a été mis, en outre, sur l'impératif de "réunir les conditions idoines pour le développement de l'activité agricole dans les filières où la wilaya recèle des potentialités considérables", a conclu le communiqué.