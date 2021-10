La décolonisation en Afrique au cœur d'un entretien entre Lamamra et Moussa Faki à Addis-Abeba

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a examiné avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat le rôle de l'organisation africaine dans la résolution des crises et des conflits et la décolonisation dans le continent.

"J'ai eu une séance de travail avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki portant notamment sur le rôle de l'organisation dans la résolution des crises et conflits et la décolonisation dans le continent outre la relance des efforts de développement durable", a tweeté lundi le chef de la diplomatie algérienne.

La rencontre a porté également sur "les défis communs auxquels sont confrontés l'action africaine commune et l'agenda de coopération et de complémentarité entre les Etats du continent", a-t-il ajouté.

Dans un autre tweet, M. Lamamra a écrit que sa présence "à Addis-Abeba, pour représenter le Président de la République à la cérémonie d'installation du nouveau Gouvernement éthiopien issu des dernières élections législatives, constituera une nouvelle opportunité pour tenir des rencontres avec les hautes autorités éthiopiennes et les responsables de la Commission de l'UA et des homologues sur les principales questions relatives à la paix, à la sécurité et au développement dans notre continent".

M. Lamamra est arrivé dimanche à Addis-Abeba, pour représenter le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie d'installation du nouveau Gouvernement éthiopien, a indiqué le ministère des AE dans un communiqué.

La participation de l'Algérie à cet évènement "intervient suite à une invitation officielle adressée par les hautes autorités éthiopiennes au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en consécration des relations bilatérales étroites et en concrétisation de la volonté commune des dirigeants des deux pays à établir une stratégie inclusive répondant aux aspirations des deux parties", a précisé le ministère des AE.

APS