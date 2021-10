Préparatifs des JM-Oran 2022 : le Premier ministre annonce un budget de 45 mds DA pour la réalisation des infrastructures nécessaires

Un montant de l’ordre de 45 milliards DA a été alloué par les pouvoirs publics pour la réalisation des différents projets infrastructurels liés à l’organisation à Oran de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM) lors de l’été 2022, a indiqué, lundi, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en visite d’inspection et de travail dans cette wilaya.

En marge de l’installation de Aziz Mohamed Derouaz en qualité de commissaire de la 19e édition des JM, le Premier ministre a précisé que ce budget octroyé par les pouvoirs publics concerne pas moins de 35 opérations ayant trait à huit secteurs, mettant en exergue "l’envergure des projets réalisés" à Oran en prévision des Jeux Méditerranéens à l’instar du complexe sportif, de la nouvelle aérogare de l’aéroport international "Ahmed-Benbella", le tramway d’Oran ainsi que la rénovation de plusieurs autres équipements sportifs, tels que le Palais des sports "Hamou-Boutelilis", et le complexe de tennis de la cité Essalem, tous mis à niveau "selon des critères internationaux", s’est-il félicité.

Insistant sur la nécessité de parachever les travaux au niveau des infrastructures qui connaissent du retard en matière de réalisation, notamment au niveau du centre nautique et de la salle omnisports relevant du complexe olympique, M. Benabderrahmane a fixé le 31 décembre prochain dernier délai pour la réception de tous les équipements concernés par les JM "afin de lancer les différentes opérations expérimentales", a-t-il précisé.

Dans ce contexte, il a fait savoir que la réussite de cet événement sportif dépend essentiellement de la qualité des infrastructures mis en place et de la bonne organisation de la manifestation "à laquelle le Président de la République M.Abdelmadjid Tebboune, lui accorde un intérêt particulier", a-t-il rappelé.

M. Benabderrahmane a estimé que le rendez-vous d’Oran-2022 dépasse dans son importance son cadre sportif, "car il sera une occasion pour démontrer et prouver les capacités du pays à abriter les plus grandes manifestations mondiales à tous les niveaux".

"Si Oran a été choisie pour accueillir la prochaine édition des Jeux Méditerranéens, et ce, 47 ans après que l’Algérie ait organisé la même manifestation en 1975 à Alger, c’est parce que cette ville dispose d’atouts valables en matière d’infrastructures à tous les niveaux", a-t-il souligné.

Et pour que les JM d’Oran soient une totale réussite, M. Benabderrahmane a appelé à "déployer davantage d’efforts pour rattraper le retard accusé au niveau des chantiers concernés, notamment ceux relevant du complexe sportif".

Le Premier ministre a également mis l’accent sur la nécessité pour les différentes fédérations sportives de profiter de l’évènement afin de "rafler le maximum de médailles et de préparer les prochaines manifestations sportives internationales, à leur tête les jeux olympiques et paralympiques prévus à Paris en 2024".

Le Premier ministre satisfait des travaux du Village Méditerranéen

Le Premier ministre, s’est montré "satisfait" de l’achèvement des travaux de réalisation du Village Méditerranéen, lieu d’hébergement des participants à la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM) prévus dans cette ville l’été prochain.

Sur place, M. Aïmene Benabderrahmane a donné des instructions pour l’entame de l’opération de l’équipement de ce site par "le produit local", fixant la fin novembre comme dernier délai pour la terminer.

Il a, en outre, exigé la mise en place d’une structure de gestion de cette infrastructure avant sa réception, "comme pour tous les autres équipements en cours de réalisation dans le cadre des préparatifs de la ville pour l’organisation des JM", a-t-il encore souligné.

Le village méditerranéen est d’une superficie de 39 hectares. Sa capacité d’accueil est de 4.266 lits et offre aux résidents toutes les commodités pour un séjour des plus confortables. Le site comprend, outre 2.263 chambres, 4 restaurants et 55 bureaux médicaux dédiés aux délégations.

Pour assurer les entraînements des athlètes, le village dispose de trois stades ainsi que cinq salles omnisports. Les zones de loisirs sont au nombre de quatre dont un théâtre. L’ouvrage est situé à 20 km de l’aéroport international, à 10 km de la gare ferroviaire, et à 2.5 km du Complexe olympique d’Oran, le site principal de compétition.

Nécessité d’opter pour "une approche économique pure" dans la gestion des projets et des équipements

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a insisté, sur la nécessité de renoncer au modèle administratif dans la gestion des équipements et des projets et d’opter pour "une approche économique pure".

En marge de sa visite du projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport international "Ahmed Benbella" ayant enregistré un retard dans ses travaux, M. Benabderrahmane a estimé que "l'administratif a eu raison sur la réalisation des chantiers, ce qui a impacté sur la viabilité de certains projets considérés comme stratégiques".

"Il est impensable d’assurer le pilotage de certains projets de manière administrative", a-t-il estimé, assurant que "l'aspect économique et technique doivent prendre le dessus".

Dans ce sens, le Premier ministre a cité en exemple les chantiers de construction, qui, selon lui, "doivent travailler en H 24 avec une rotation de trois équipes par jour, comme c’est le cas dans le monde entier afin d’assurer un rythme accéléré des travaux de réalisation".

Aïmene Benabderrahmane a insisté également sur "la nécessité de lever toutes les réserves pour achever les travaux dans les délais impartis", signalant que "la grande faiblesse des études conduit inéluctablement au retard dans la réalisation" et que "les études doivent prendre le temps nécessaire jusqu’à ce qu’elles atteignent la maturité du projet".

Dans un autre sillage, s’agissant de la gestion des équipements publics, à l’instar des ports et aéroports, le Premier ministre a estimé qu’il est impératif d’"aller vers un modèle économique et commercial pur pour assurer la relance économique de manière stable et durable".

Le Premier ministre a souligné que l’Algérie traverse actuellement "un tournant décisif", estimant que "si elle réussit cette étape, elle figurera parmi les 20 premiers pays émergents".

Les mesures du dernier Conseil des ministres permettront une augmentation des salaires

Le Premier ministre a affirmé que les mesures prises hier lors du Conseil des ministres, comme le relèvement du point indiciaire dans la fonction publique et la baisse de l'IRG permettront une augmentation des salaires et une amélioration du pouvoir d'achat des citoyens.

En marge de sa visite d'inspection de certaines infrastructures en cours de réalisation dans le cadre des préparatifs des Jeux Méditerranéens 2022, le Premier ministre, a indiqué à la presse que "le Conseil des ministres, réuni dimanche, a comporté un point focal concernant la loi de finances 2022 , qui intervient pour accompagner la mise en œuvre du programme du Président de la République, notamment en matière de relance économique."

"Il est prévu une révision structurelle de l'IRG et une augmentation du point indiciaire ce qui permettra une augmentation très significative des salaires", a-t-il indiqué, soulignant que ces décisions s'inscrivent dans le cadre de l’accompagnement de l'Etat aux personnes à revenus moyens et faibles dans le but d'améliorer leur pouvoir d'achat.

Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé que la flambée des prix au niveau des marchés qui a affecté le simple citoyen, est le résultat de "pratiques criminelles". Dans ce sens, il a souligné que les pouvoirs publics criminaliseront toutes les formes de monopoles et les atteintes au pouvoir d’achat des citoyens".

Dans ce contexte, il a annoncé que l'acte de spéculation et de monopole sera criminalisé par une loi qui sera promulguée dans les deux prochaines semaines. " En vertu de cette loi, toute personne se livrant à de telles pratiques sera considérée comme un criminel", a-t-il indiqué.

M. Benabderrahmane a rappelé que plusieurs opérateurs qui ont stocké d'énormes quantités de pommes de terre et d’autres produits pour les destiner à la spéculation, ont été arrêtés dernièrement. Ces spéculateurs ont acquis à bas prix ces produits de large consommation auprès des agriculteurs pour les stocker avant de les mettre sur le marché à des prix exorbitants

L'Algérie ne saurait être affectée par des déclarations attentant à son histoire

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, que l'Algérie ne saurait être affectée par des déclarations qui tentent de porter atteinte à son histoire et à ses racines.

En marge de sa visite d'inspection dans la wilaya d'Oran dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2022, le Premier ministre, ministre des Finances, a ajouté dans ce sens que les dernières déclarations du président français, Emmanuel Macron, sur l'histoire de l'Algérie "sont inacceptables".

"Nous n'accepterons jamais ce genre de déclarations, car l'Algérie est un peuple et une nation debout ayant marqué l'Histoire. Il suffit de se référer à Imedghassen, Massinissa et l'Emir Abdelkader", a souligné. M. Benabderrahmane.

Le Premier ministre, ministre des Finances est accompagné d'une importante délégation ministérielle composée des ministres de Travaux publics, Kamel Nasri, des Transports, Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

