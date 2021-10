Journée mondiale des enseignants : le Président Tebboune salue les efforts des enseignants dans l'éducation des jeunes générations

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué, ce lundi, les efforts des enseignants et professeurs dans l'éducation et la formation des jeunes générations qui constituent la richesse de la nation.

"A la veille de la célébration de la Journée mondiale des enseignants (5 octobre), je présente mes vœux, les meilleurs, aux enseignants et professeurs, femmes et hommes", a tweeté le Président Tebboune.

Le président de la République a tenu, à l'occasion de la rentrée scolaire, à saluer les efforts consentis par ces enseignants et professeurs dans le cadre de "l'accomplissement de leur noble mission d'éducation et de formation des jeunes générations, nos filles et nos garçons, qui constituent la richesse de la nation et les bâtisseurs de l'Algérie de demain, une Algérie fidèle à notre glorieuse histoire".

APS