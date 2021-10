Nord du Burkina: au moins 9 soldats tués dans une attaque

Au moins neuf soldats burkinabè ont été tués lundi dans une attaque contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, rapportent des médias citant des sources sécuritaires.

Lundi "vers 5H00 (locales et GMT), des individus armés ont attaqué le détachement militaire de Yirgou" dans la commune de Barsalogho (région du Centre-Nord) et "le bilan provisoire est de neuf militaires tombés", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire.

Ce bilan a été confirmé par une autre source sécuritaire, qui a également fait état de "cinq blessés" qui ont pu être "évacués" pour être soignés. La gravité de leurs blessures n'a pas été précisée.

"Le bilan matériel est également énorme", a ajouté cette source, précisant que "certains équipements ont été incendiés" et "d'autres emportés par les assaillants".

"Des opérations de ratissage sont en cours avec des renforts déployés dans la zone", a précisé de son côté une source gouvernementale.

Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques terroristes régulières et meurtrières, le plus souvent dans les régions du nord et de l'est proches du Mali et du Niger.

APS