M. Lamamra reçu à Addis Abeba par le président sénégalais

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra à été reçu à Addis Abeba par le président sénégalais, Macky Sall à qui il a transmis les sincères salutations et la haute considération que lui voue son frère le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, ce mardi, un communiqué du ministère.

La rencontre a permis de "passer en revue les relations bilatérales et les moyens de les promouvoir dans divers domaines, et un échange de vues sur les principaux dossiers posés au niveau continental et les perspectives de promotion de l'action africaine commune, le président Macky Sall devant assurer l'année prochaine la présidence tournante de l'Union africaine (UA)", ajoute le communiqué.

La rencontre intervient en marge de la participation, lundi, de M. Lamamra en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement éthiopien.

APS