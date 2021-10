Jeunesse et Sports: le ministère des Finances avalise l'ouverture de 13.701 postes budgétaires

Le ministère des Finances a donné son aval à l'ouverture de 13.701 postes budgétaires au titre du budget de fonctionnement pour l'exercice 2021, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports.

"Dans le cadre de l'intégration des bénéficiaires du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et du Programme d'insertion des diplômés (PID), le ministère des Finances a donné son aval mardi à l'ouverture de 13.701 postes budgétaires répartis entre la direction de la jeunesse et des sports (8.594 postes budgétaires), les offices des établissements de jeunes (4.136 postes budgétaire) et les offices des établissements sportifs (971 postes budgétaires)", a précisé la même source.

Les bénéficiaires de ces dispositifs d'insertion professionnelle et sociale seront recrutés le 31 décembre au plus tard, selon le communiqué.

APS