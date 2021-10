Lutte contre la spéculation: installation d'une commission interministérielle

Les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, du Commerce et de la Promotion des exportations ont procédé, mercredi, à l'installation d'une commission interministérielle visant à coordonner l'action au niveau des secrétaires généraux pour lutter contre le phénomène de la spéculation et la monopolisation ayant récemment marqué le marché.

La cérémonie d'installation de la commission a eu lieu lors d'une réunion de coordination entre les secrétaires généraux des deux ministères tenue au siège du ministère de l'Agriculture et présidée par le ministre de ce secteur Abdelhamid Hamdani, et ce "en exécution des instructions données par le président de la République lors de la dernière réunion du Conseil des ministres aux fins de renforcer la coordination entre les secteurs pour lutter contre la spéculation et la monopolisation", a précisé un communiqué du ministère de l'Agriculture.

Outre la collaboration continue entre les secteurs sur le terrain, cette commission constituera "le cadre idoine et durable pour intervenir et maitriser les prix des produits de base sur le marché à travers la mise en place d'un plan d'action commun, l'échange des informations et l'unification des efforts afin de mettre un terme au phénomène de la spéculation qui érode, en premier lieu, le pouvoir d'achat du citoyen", ajoute la même source.

APS