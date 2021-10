M. Lamamra entame sa visite à Rome par des entrevues avec la presse

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté internationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a entamé mercredi sa visite à Rome par des entrevues avec des journalistes membres du club de correspondants à l'étranger.

"J'ai été ravi, à l'entame de ma visite à Rome, de rencontrer des journalistes du Club des correspondants de presse étrangers", a tweeté M. Lamamra.

Figurent au cœur des échanges, écrit-il, "le partenariat avec l'Italie et les relations algériennes internationales", relevant "un grand intérêt accordé aux vues et aux initiatives de l'Algérie vis-à-vis des dossiers soulevés sur les espaces géopolitiques auxquels elle appartient, ainsi que son rôle primordial dans l'établissement de la paix et la sécurité".

APS