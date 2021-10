Décès du moudjahid Hacène Lazreg : le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille du défunt

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances à la famille du moudjahid, le professeur Hacène Lazreg, décédé jeudi, à l'âge de 100 ans.

"Mes sincères condoléances à la famille du moudjahid, le professeur Hacène Lazreg et à tous ses compagnons", a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter, ajoutant que "le défunt est le père de l'Université algérienne, l'un de ses pôles nationalistes compétents et le premier recteur de l'Université d'Oran. Paix à son âme. A dieu nous appartenons et à Lui nous retournons".

APS