Le Général de Corps d'Armée Chanegriha remet une lettre manuscrite du Président Tebboune au président serbe

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a été reçu mardi par le président de la République de Serbie, Alexandar Vucic, à qui il a remis une lettre manuscrite du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, en lui transmettant ses salutations à lui personnellement ainsi qu'au peuple serbe ami, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Ont été présents à cette audience, qui intervient au deuxième jour de la visite officielle du Général de Corps d'Armée, "l'ambassadeur de l'Algérie à Belgrade et la délégation militaire pour la partie algérienne, et le ministre de la Défense, le chef d'Etat-major des Forces armées serbes, l'ambassadeur de la Serbie à Alger et le Président-directeur général de la société +Yugoimport+ pour la partie serbe", précise la même source.

A cette occasion, le Général de corps d'Armée a évoqué "les relations de coopération algéro-serbe, qui remontent aux années cinquante du siècle dernier, soit durant l'époque de la glorieuse Révolution de Libération".

Il a souligné que "cet héritage s'est consolidé après l'indépendance, à la faveur des échanges multiformes et de la coopération diplomatique étroite, notamment dans le cadre du Mouvement des pays non-alignés, qui comptaient, entre autres leaders, les défunts Présidents Houari Boumediene et Josip Broz Tito, qui avaient œuvré sincèrement à relever les défis de cette importante époque historique".

Le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'ANP "s'est entretenu, également, avec le chef d'Etat-major des Forces armées serbes, le Général d'Armée Milan Mojsilovic, en présence de la délégation militaire algérienne et des cadres supérieures de l'armée serbe".

Selon le communiqué du MDN, "les entretiens ont porté, essentiellement, sur les différents domaines de partenariat et de coopération militaire entre les Armées des deux pays amis".

Par ailleurs, "le Général de Corps d'Armée a assisté, ce matin, à la cérémonie d'ouverture officielle de la 10ème édition de l'Exposition internationale de l'Armement +Partner-2021+, présidée par Alexandar Vucic, président de la République de Serbie".

Après la cérémonie d'ouverture, le Général de Corps d'Armée a visité avec la délégation qui l'accompagne, les stands de l'exposition, où il s'est enquis de près des différents armements et systèmes d'armes modernes exposés.

Dans ce cadre, "il a reçu des explications exhaustives et assisté à des exposés présentés par les représentants des sociétés productrices", ajoute la même source.

