Mondial 2022 – Qualifications : l’Algérie corrige le Niger (0-4) et reprend les commandes de son groupe

La sélection nationale de football s’est offert une véritable balade de santé face à son homologue nigérienne, à l’occasion de la 4e journée (groupe A) des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Verts ont infligé une nouvelle correction à leur hôte en s’imposant sur le score sans appel de 4 buts à 0, ce mardi au stade du Général Seyni Kountché de Niamey.

Quatre jours après le carton plein réalisé à Blida (6-1), les Fennecs ont confirmé leur supériorité, en terre nigérienne, en s’imposant avec l’art et la manière.

À l’instar de leur dernière sortie, les capés de Belmadi ont mis du temps pour rentrer dans leur match. Les camarades de Zerrouki ont laissé les Nigériens prendre le jeu à leur compte et ainsi gagner en confiance.

Et comme au match aller de cette double confrontation, le Club Algérie s’est tourné vers son capitaine pour dénouer la situation. Au départ et à la conclusion d’une belle phase collective, Mahrez a donné le la à la 20e minute. Il a été imité par Mandi, sept minutes plus tard (27’), ce qui a permis aux Verts de revenir aux vestiaires avec deux longueurs d’avance.

La pause citron terminée, il n’a fallu attendre longtemps pour voir les champions d’Afrique en titre aggraver le score. Bennacer a signé la 3e réalisation algérienne à la 49e minute, avant que Bounedjah ne porte l’estocade à 4 buts à 0 cinq minutes plus tard (54’).

Le festival offensif des Fennecs aurait pu être plus beau, et la facture plus salée, si les coéquipiers de Amoura avaient concrétisé les nombreuses occasions qu’ils se sont procurées, notamment en toute fin de partie.

Les Verts toujours en tête

Après quatre sorties dans ces éliminatoires, et 19 buts marqués, l’Algérie est toujours première de son groupe (10 pts). Il est suivi de très prêt du Burkina Faso, second avec le même nombre de points ( 10 pts). Les Etalons se sont imposés face à Djibouti (2-0), lundi soir au Grand Stade de Marrakech (Maroc).

L’Algérie égale le record de l’Argentine

Avec cette nouvelle victoire, glanée de fort belle manière, l’Algérie poursuit sa belle série d’invincibilité et enchaine avec un 31e match sans défaite, soit 21 victoires et 8 nuls.

La bande à Belmadi vient ainsi de pulvériser le record de la France (30 matchs) et égale par la même occasion celui de l’Argentine (31 matchs), réalisé entre 1991 et 1993.

Cap sur le record de 35 matchs

Après avoir réussi à venir à hauteur de l'albiceleste, l’Algérie peut désormais s’attaquer au record de 35 matchs codétenu par deux autres monstres du football mondial, à savoir, l’Espagne et le Brésil. En effet, la Roja a réalisé cette performance entre 2006 et 2009, tandis que la Seleção est parvenue à accomplir cette prouesse entre 1993 et 1996, avec tout de même un revers aux tirs au but concédé face à l’Uruguay en finale de la Copa America de 1995.

Pour continuer à tracer leur chemin vers ce nouvel objectif, intermédiaire, les Fennecs doivent confirmer le 11 novembre prochain face à Djibouti lors. Cette 5e et avant dernière manche des éliminatoires devrait avoir lieu au Caire (Egypte).

Il convient de rappeler que l’Algérie a infligé une véritable correction (8-0) à son homologue djiboutienne lors de leur première de leur double confrontation disputée le 2 septembre dernier à Blida.

Le point sur le groupe A : EQUIPES J G N P DIF PTS ALGÉRIE 4 3 1 0 + 17 10 BURKINA FASO 4 3 1 0 + 08 10 NIGER 4 1 0 3 - 09 3 DJIBOUTI 4 0 0 4 - 16 0

Mohamed Kermia – Radio Algérie Multimédia