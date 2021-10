E-paiement : la SAA lance son service

Un nouveau site, possibilité de paiement en ligne… La société nationale d’assurance (SAA) se modernise. La compagnie d’assurance a organisé, ce mardi matin, à Bab Ezzouar (Alger), une conférence de presse pour annoncer le lancement du paiement en ligne et présenter la nouvelle version de son site web.

« Le développement rapide qu’ont connu les technologies de l’information et de la communication, constitue une opportunité pour la SAA », estime le Président directeur général de la SAA, Nacer Sais, lors de l’ouverture de la conférence. Il dévoile que l’entreprise s’est approprié le canal digital de vente et de commercialisation des produits d’assurance.

Deux produits seront accessibles par E-paiement, dans une première étape, précise, la cheffe de division marketing et développement, Farida Barka. Le premier concerne l’assurance multirisques habitation (MRH). Cette dernière permet de protéger le patrimoine familial en le couvrant contre différents risques (incendie, dégât des eaux, bris de glace, vol, assurance responsabilité civile).

Concernant le second produit, désormais disponible en ligne, il s’agit de la catastrophe naturelle (CATNAT). « L’assurance CATNAT, qui est une assurance obligatoire, couvre les effets dommageables des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations et coulées de boues, les tempêtes et vents violents sans oublier les mouvements de terrain », explique M. Barka.

En plus du gain de temps, la SAA promet à ses clients un tarif moins élevé, qui ne prend pas en compte les frais de gestion, ainsi qu’un parcours digital total.