Justice: Tayeb Louh condamné à 6 ans de prison ferme

Le tribunal criminel de Dar El Beida (Cour d'Alger) a condamné mardi l'ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, poursuivi pour entrave au bon déroulement de la justice, faux en écriture officielle et incitation à la partialité, à une peine de 6 ans de prison ferme. Le même accusé a été condamné à une amende de 200.000 DA.

L'ancien inspecteur général du même ministère, Tayeb Belhachemi, a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 200.000 DA.

Said Bouteflika, frère et conseiller de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, a été également condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 100.000 DA. L'homme d'affaire Ali Haddad a écopé de la même peine.

Le tribunal a acquitté les autres accusés, à savoir l'ancien Secrétaire général du ministère de la Justice, Laâdjine Zouaoui, les juges, Mokhtar Belahrach, Samoun Sid Ahmed, Khaled Bey, ainsi que l'avocat Derfouf Mustapha.

L'ex candidate aux législatives de mai 2017 pour la circonscription de Ghardaia, Meriem Benkhalifa, a également été acquittée.

Ces derniers étaient poursuivis pour leurs interventions, sur instructions de l'ancien ministre de la Justice Tayeb Louh, dans la falsification de documents officiels et de jugements.

Parmi les affaires présentées, l'affaire d'annulation du mandat d'arrêt international émis contre l'ancien ministre de l'Energie, Chakib Khelil, ainsi que l'affaire d'intervention, sur ordre du ministre de la Justice Tayeb Louh, en vue de falsifier un procès-verbal avec effet rétroactif dans le but d'admettre une candidate lors des législatives de 2017.