Air Algérie: 14 vols additionnels à l'international par semaine

La compagnie nationale de transport aérien Air Algérie a annoncé mercredi un programme de vols additionnel de 14 vols par semaine vers plusieurs destinations à l'international, à partir de dimanche prochain.

Ce programme prévoit deux vols hebdomadaires Alger-Dubaï (dimanche et jeudi), deux vols hebdomadaires Dubaï-Alger (lundi et vendredi), deux vols Alger-Londres-Alger (dimanche et mardi), deux vols pour Alger-Francfort-Alger (dimanche et vendredi), deux vols Alger-Rome-Alger (mardi et jeudi), deux vols Alger-Istanbul-Alger (lundi et mercredi), et enfin deux vols Alger-Barcelone-Alger (mardi et samedi), précise Air Algérie dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Air Algérie a souligné que ces vols doivent se faire dans le strict respect des exigences sanitaires, tout en relevant que "les conditions d'entrée aux pays desservis ainsi que le programme de vols restent soumis aux décisions des autorités compétentes de chaque pays".

Le programme additionnel intervient suite aux dernières décisions des autorités algériennes relatives au renforcement du programme de vols actuels dans le cadre de l'ouverture partielle de l'espace aérien sur l'international.