Ligue 1 : CSC – MCO pour lancer la nouvelle saison

Le lever de rideau de la nouvelle saison footballistique, 2021-2022 de la Ligue 1, aura lieu le vendredi 22 octobre. Le CS Constantine et le MC Oran ouvriront le bal dans une rencontre programmée à 16h00, a annoncé ce la Ligue de football professionnel (LFP).

Cette première sortie de la saison se poursuivra le lendemain, à savoir, le samedi 23 octobre, avec quatre rencontres au menu : NA Husseïn Dey - USM Alger, RC Arbaâ - US Biskra, WA Tlemcen - NC Magra et Paradou AC - ASO Chlef.

Le coup d’envoi de tous ces matchs sera donné à 16h00, néanmoins, la LFP n’a pas donné les noms les stades devant abriter ces confrontations.

Concernant les quatre parties restantes de cette première manche, JSS - RCR, ESS - HBCL, OM - JSK et MCA - CRB, en l’occurrence, elles ont été reportées au mardi 2 novembre en raison de la participation du CR Belouizdad et de l’ES Sétif à la Ligue des Champions africaine et de l’engagement du duo JS Kabylie, JS Saoura à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Outre le programme de la 1ère journée, la LFP a révélé aussi le calendrier de la 2e et 3e journée. Ainsi, le second sortie est prévue les 29 et 30 octobre, tandis que la 3e journée se déroulera les 6 et 7 novembre.

Programme de la 1re journée :

Vendredi 22 octobre (16h00) :

CS Constantine - MC Oran

Samedi 23 octobre (16h00) :

NA Husseïn-Dey - USM Alger

RC Arbaâ - US Biskra

WA Tlemcen - NC Magra

Paradou AC - ASO Chlef

Mardi 2 novembre (mise à jour - 16h00) :

JS Saoura - RC Relizane

ES Sétif - HB Chelghoum-Laïd

Olympique Médéa - JS Kabylie

MC Alger - CR Belouizdad