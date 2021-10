"Semaine russe de l'énergie" : M. Hakkar prend part aux travaux du forum international

Le Président-Directeur général (P-DG) de la Sonatrach, Toufik Hakkar a pris part, en compagnie de cadres supérieurs du groupe, aux travaux du forum international "Semaine russe de l'énergie", tenu du 13 au 15 octobre courant, a indiqué la Société nationale des hydrocarbures dans un communiqué.

Le Forum a constitué une opportunité pour tenir une série de rencontres avec des responsables de sociétés russes en vue d'examiner les voies et moyens de coopération, à l'instar de la directrice exécutive de commercialisation du gaz au sein du groupe Gazprom, avec laquelle il a évoqué la crise du gaz d'ampleur mondiale et les perspectives de coordination pour atténuer son impact et úuvrer à la stabilité du marché, note la même source.

Par la même occasion, M. Hakkar a rencontré le directeur exécutif de Gazprom EP International et s'est enquis du projet commun en cours de développement en Algérie.

Les rencontres se sont poursuivies avec notamment des responsables des prestataires de services tels que Arkoil, activant dans le développement de technologies propres utilisées dans l'industrie pétrolière ou encore Rosatom qui a développé des petits et moyennes réacteurs modulaires pour la production énergétique afin d'approvisionner les zones reculées dépourvues de réseaux électriques, lit-on dans le communiqué.

Les travaux du forum, ouverts par le président russe Vladimir Poutine, ont débuté par une intervention sur les évolutions du marché pétrolier en général, et du marché gazier et ses perspectives à moyen et long termes en particulier, suivie d'une variété de thèmes liés à l'énergie dans le monde, traitant des questions relatives à la transition énergétique, la protection du climat et le transfert numérique dans l'industrie énergétique.

Ont pris part à ce forum, des chefs d'entreprises et d'organisations internationales de l'énergie, représentant plus de 200 sociétés russes et mondiales ainsi que des experts dans les divers créneaux de l'énergie.