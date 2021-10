Le DG de la Radio Algérienne participe aux travaux du Congrès des médias arabes à Tunis

Le Directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, participe, ce mardi dans la capitale tunisienne, aux travaux du Congrès des médias arabes, organisé en marge de la 11e édition du Festival arabe de la Radio et télévision, sous le thème : « les défis des médias publics face au déferlement des chaines privées et des nouveaux moyens de communication ».

Le ministre de la Communication, Amar Belhimer, a pris part à ce congrès, aux côtés de nombre de ses homologues de pays arabes. Les participants ont souligné l’importance du thème choisi et qui concerne l’avenir des médias publics et gouvernementaux dans un contexte médiatique marqué, selon certains observateurs, par une baisse de leur impact. Les médias classiques doivent faire face à la rapidité de l’information et à la concurrence induite par la multitude de canaux privés, de plateformes numériques ou encore de réseaux sociaux.

Les participants relèvent la nécessité pour les médias publics arabes de faire face à cette menace réelle et de s’adapter à cette nouvelle donne en améliorant les programmes et en adaptant les contenus aux préoccupations et aux attentes du public, afin de regagner en crédibilité et en impact sur l’opinion publique.

Les statistiques présentées lors de ce congrès montrent une grande diversité des médias privés ou indépendants dans les pays arabes. Entre chaines religieuses, commerciales, partisanes, communautaires ou autres… Au total, l’on compte plus de 1400 chaines satellitaires arabes, diffusant quotidiennement plus de 20 mille heures de programmes, pour un investissement global estimé à quelques 10 milliards de dollars, sans retombées palpables.

Selon les participants, ces données imposent aux médias publics d’améliorer leurs programmes pour leur permettre de renforcer leur présence et leur impact, tout en poursuivant à produire des contenus journalistiques objectifs et équilibrés, qui répondent aux préoccupations des peuples, sur les plans, informatif, culturel et éducatif.