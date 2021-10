Toufik Hakkar : l'équilibre des prix du pétrole se situent entre 70 et 80 dollars le baril

L'équilibre des prix du brut constituant un niveau acceptable tant pour les fournisseurs que pour les pays consommateurs se situe dans une fourchette comprise entre 70 et 80 dollars, a estimé le P-dg du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar. "Si les prix vont au-delà de ce niveau, il y aura des décisions pour le rééquilibrage entre l'offre et la demande sur le marché, pour revenir à un niveau acceptable de prix", a affirmé M. Hakkar lors d'une interview accordée, lundi soir, à la télévision nationale.

Selon le premier responsable du groupe Sonatrach, l'Algérie en tant que membre actif de l'Opep+ travaille avec ses alliés à l'équilibre du marché afin que les prix du pétrole brut ne s'élèvent pas à des niveaux pouvant "encourager la production le pétrole de schiste notamment aux Etats-Unis, ce qui cause un déséquilibre entre l'offre et la demande". "Les pays de l'Opep+ sont conscients de cette situation et travaillent dans le sens de l'équilibre", a-t-il assuré.

Pétrole: le Brent à plus de 85 dollars ce mardi à Londres

Les cours du pétrole confirment, ce mardi, la tendance haussière, les investisseurs laissant de côté des données économiques décevantes chez les deux premiers consommateurs de brut pour se concentrer sur les fondamentaux d'un marché qui reste tendu. Le baril de Brent s’affichait, ce matin à Londres, à 85,04 dollars, en hausse de 0,84% par rapport à la clôture de la veille.