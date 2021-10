Accidents de la route : 40 morts et 1422 blessés en une semaine

Quarante personnes (40) sont mortes et 1422 autres ont été blessées dans 1183 accidents de la circulation survenus entre le 10 et le 16 octobre à travers le territoire national, indique mercredi un bila de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira où 4 personnes sont décédées sur le lieu de l’accident et 28 autres ont été blessées dans 34 accidents.

Par ailleurs, 1194 incendies urbains, industriels et autres ont été éteints suite à 1621 interventions dont les plus importantes ont été enregistrées au niveau de la wilaya d’Alger avec 206 interventions pour l’extinction de 160 incendies.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), 320 opérations de sensibilisation ont été effectuées à travers 58 wilayas et 175 opérations de désinfection générale à travers 58 wilayas ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.