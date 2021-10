FIFA : le Mondial des clubs de football début 2022 aux Emirats arabes unis

La Coupe du monde des clubs de football 2021, prévue initialement au Japon, se tiendra en début d'année 2022 aux Emirats arabes unis, a annoncé mercredi le président de la FIFA Gianni Infantino.

Selon la FIFA, le Japon s'est désisté en raison de la situation liée au Covid-19 dans le pays.

La compétition annuelle réunira les champions des six confédérations mondiales à savoir : Al-Djazira (champion des Emirats arabes unis et club organisateur), Al-Ahly du Caire (Afrique), Chelsea FC (Europe), Oakland City (Océanie) en plus des représentants de l'Asie et de l'Amérique.

