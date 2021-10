Journée nationale de la presse : message du directeur général de la Radio Algérienne

Le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, a adressé ce jeudi un message de félicitations à tous les journalistes de l’Établissement public de radiodiffusion sonore (ENRS), à l'occasion de la Journée nationale de la presse, correspondant au 22 octobre de chaque année, célébrée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Baghali a considéré cette heureuse occasion, célébrée par les journalistes et producteurs de la Radio algérienne, à quelques jours de la célébration du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision, le 28 octobre 1962, comme « une étape importante pour la réflexion et l’évaluation d'un parcours riche en réalisations médiatiques et nationales pour l’Établissement public de radiodiffusion sonore, pionnière et qui a toujours été la plus proche du citoyen, en suivant ses préoccupations, ses intérêts et ses créations, tout comme elle a été un compagnon fort et engagé pour la dynamique de développement en Algérie depuis l'indépendance, et à travers les différentes étapes de la construction de l'économie et des institutions de l'Etat algérien moderne, et à l'avant-garde dans la défense de la ligne nationale authentique, et dans la transmission de la voix et des positions fortes et nobles de l'Algérie dans la défense des causes justes du monde ».

Et parce que la célébration de la journée nationale de la presse sera cette année une heureuse occasion nationale de rendre hommage aux lauréats du Prix du président de la République du journaliste Professionnel, par le président de la République, « ce qui est un grand honneur pour les journalistes participants au concours », souligne le directeur général de la radio qui a exprimé son « grand souhait de voir les participants des différentes chaînes de la Radio algérienne décrocher, avec mérite, les meilleures récompenses, comme c'est la tradition lors des concours précédents, dans les postes précédents, et ainsi, écrit-il, ajouter leurs réalisations professionnelles distinguées, si Dieu le veut, au très riche bilan, pleine de victoires et de couronnements, de notre institution ».