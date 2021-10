Cancer du sein : la prothèse mammaire aide à la prise en charge psychologique

La prothèse mammaire aide grandement les femmes atteintes de cancer du sein et ayant subi une ablation de cet organe à s’intégrer socialement et à une bonne prise en charge psychologique, ont relevé jeudi des membres de l’association nationale d’accompagnement des malades cancéreux "Badr".

La prothèse mammaire aide grandement les femmes qui ont subi l'ablation de sein après un cancer, à retrouvé l'organe perdu, symbole en partie de leur féminité, beauté et élégance, ce qui nous aide grandement à surmonter le choc psychologique entrainé par la maladie, ont souligné à l’APS, des membres de l’association, en marge d’une activité de sensibilisation.

La même source a fait savoir que "Badr" a apporté, en 2021, son aide à la pose de 120 prothèses mammaires externes au profit des femmes atteintes de cancer et ayant subi une ablation de leur sein naturel.

L’association dispose actuellement d’une liste de 750 femmes malades en attente de bénéficier de cette prothèse.

Par ailleurs, "Badr" a signé plusieurs conventions avec des centres d'imagerie médicale pour réduire de 50 % les prix de la mammographie tant à Alger qu'à Blida, selon la même source.

Il est également précisé que pas moins de 1.000 femmes peuvent bénéficier d'une mammographie durant le mois rose, où l'association peut assurer les rendez-vous de plus de 30 femmes par jour.

A noter, l'activité de sensibilisation a été organisée à la gare ferroviaire d’Oran par l'association en collaboration avec la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), au titre de la manifestation "le train rose de sensibilisation contre le cancer du sein".

Concernant la première édition du "train rose », Badr précise qu'elle s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance du dépistage précoce et de l'encouragement des femmes à se rapprocher des centres spécialisés pour effectuer des examens.

Les bénévoles de l'association se sont rendus en train de la capitale à Oran pour sensibiliser les voyageurs et exhorter les femmes à passer un examen précoce avant de regagner la capitale, demain, vendredi.

A Oran, un pavillon de l'association a été installé au niveau de la gare, pour sensibiliser les citoyens, les travailleurs et les employées de la SNTF de l’importance de la prévention de cette maladie, la plus répandue en milieu féminin.

La même activité sera organisée dans d’autres gares du pays, à l’instar de la gare Agha d’Alger, de Blida, de Boumerdès et d’Annaba.

Depuis le début du mois rose, l’association a effectué plusieurs activités de sensibilisation et d’information en direction des femmes les appelant à un dépistage précoce qui permet un traitement et une guérison plus probables, rappelle-t-on.

APS