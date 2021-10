Près de 3.000 chambres froides recensés et plus de 1.800 entrepôts déclarés

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a recensé près de 3.000 chambres froides et plus de 1.800 entrepôts déclarés auprès de ses services, a indiqué le ministre du secteur, Kamel Rezig, appelant les operateurs à investir davantage dans les chambres froides et les espaces de dépôt pour une meilleure régulation du marché.

Dans un entretien à l'APS, M. Rezig a souligné que les services de son département ont recensé 2.984 chambres froides avec une capacité globale de stockage de 3,5 millions de mètres cubes (m3), ainsi que 1.860 entrepôts d'une capacité de stockage de 6,4 millions m3, précisant que ces espaces sont conformes à la réglementation et sont actuellement opérationnels.

Il a expliqué que "contrairement au stockage non déclaré relevant de la spéculation et du monopole", le stockage légal est "une partie intégrante" du processus commercial, permettant la régulation des quantités et des prix des produits agricoles et des denrées alimentaires, outre la régulation du marché et de la distribution des produits ainsi que l'établissement de leurs prix lors de la récolte, et hors saison.

M. Rezig a précisé par ailleurs que le stockage légal impose aux propriétaires, de déclarer tous les produits stockés ainsi que toute information y afférent, auprès des services concernés du secteur du commerce. Il a incité, à cet effet, les operateurs à investir davantage dans l'installation des chambres froides et les entrepôts pour une meilleure régulation du marché, ce qui permettra, a-t-il dit, d'élaborer une carte nationale qui renseigne sur la répartition de ces entrepôts à travers le pays et l'ouverture d'autres espaces, au besoin, afin de se doter "d'un tableau de bord pour mieux gérer et contrôler la distribution".