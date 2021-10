Football - Ligue 1 (1e J) : le WAT, le PAC et l’USB gagnent, le NAHD et l’USMA se neutralisent

Le premier acte de la première journée du championnat national de Ligue 1, joué ce samedi, a été marqué par le carton réalisé par l’US Biskra. Les gars des Zibans ont corrigé le RC Arbaâ (0-5), tandis que le Paradou AC et le WA Tlemcen ont réalisé l’essentiel, successivement, face à l’ASO Chlef et le NC Magra. De son côté, le derby de la capitale, NA Hussein Dey – USM Alger, n’a pas connu de vainqueur (1-1).

De retour dans la cour des grands, après cinq saisons d’absence, le RC Arbaâ a signé son come-back de la plus mauvaise des manières. En effet, El Zerga a connu une véritable Bérézina face à l’US Biskra en s’inclinant sur le score sans appel de 5 buts à 0.

Dans une partie disputée au stade Mohamed Benhaddad de Kouba (Alger), Mohamed El Arbi Khoualed a permis aux Biskris de rejoindre les vestiaires avec deux longueurs d’avance (3’, 34’), avant de corser l’addition en seconde période par l’entremise de Mokhtar (50‘, 75’ SP) et Djahnit (55’).

Le WAT et le PAC font le job

De leur côté, le WA Tlemcen et le Paradou AC ont également réussi leur première apparition. Drivée par Kamel Bouhelal, la formation de la capitale des Zianides a pris le meilleur sur le NC Magra (1-0) grâce à la réalisation de l’ex-paciste, Mebarki (31’).

Pour sa part, le Paradou s’est imposé face à l’ASO Chlef (1-0) sur une réalisation de Benbouali (43’).

Pas de vainqueur dans le premier derby algérois

Le premier derby de la capitale, marquant le début de cette saison footballistique 2021-2022, s’est soldé sur un score de parité. Le NA Hussein Dey et l’USM Alger n’ont pas réussi à se départager (1-1) dans un match où la logique aurait voulu que la victoire revienne aux Rouge et Noir.

Et pour cause, les gars de Soustara ont failli débloquer la situation à la 12e minute si Belkacemi avait réussi à transformer son penalty. Mais ce n’est que partie remise, car les protégés de Denis Lavagne ont fini par concrétiser leur domination grâce à Hamra juste avant la pause (42’).

En seconde période, et contre le cours du jeu, les Song et Or ont réussi à remettre les pendules à l’heure par l’intermédiaire de Banouh à la 70e minute.

Vendredi, le MC Oran est allé damer le pion au CS Constantine (0-1) en match d’ouverture de cette première sortie de la saison.

Quatre matchs reportés

Pour ce qui est des quatre parties restantes de cette première manche, à savoir, JSS - RCR, ESS - HBCL, OM - JSK et MCA - CRB, elles ont été reportées au mardi 2 novembre en raison de la participation du CR Belouizdad et de l’ES Sétif à la Ligue des Champions africaine et de l’engagement du duo JS Kabylie, JS Saoura à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).