Intempéries: la Protection civile appelle à plus de vigilance

La direction générale de la Protection civile a appelé les citoyens à plus de prudence et de vigilance, notamment durant les conditions météorologiques marquées par des chutes de pluies considérables provoquant des inondations et débordements des oueds. Il s'agit plus particulièrement de suivre les bulletins météorologiques spéciaux (BMS), d'enlever les restes des matériaux de construction et de ne jamais s'aventurer de traverser les torrents et les crues à bord des véhicules.

La Protection civile conseille également de s'éloigner des oueds et des bordures des oueds, de surveiller les enfants, de ne pas prendre les trémies et les tunnels comme des abris ou d'être sur les ponts durant la crue.

En outre, la Protection civile précise que les hauteurs étaient des endroits "plus sûrs", tout en recommandant d'accompagner les enfants, surtout en bas âge, et choisir l'itinéraire le "plus sûr" pour leur destination.

La Protection civile recommande aussi de prêter "une attention particulière" aux fils et poteaux électriques, ainsi que les arbres, le risque d'être déracinés par les vents violents, ajoutant qu'en cas d'infiltration d'eau dans les maisons, il faut couper le courant électrique et contacter la Protection civile sur les numéros verts 1021 et 14.

APS