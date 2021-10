Transport: Bekkai annonce la réorganisation des capitaux des entreprises publiques

Le ministère des Transports compte procéder à la réorganisation des capitaux des entreprises commerciales publiques sous sa tutelle, a annoncé lundi le ministre du secteur, Aissa Bekkai. Présentant un exposé devant la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que "le ministère compte effectuer plusieurs opérations de réorganisation des capitaux commerciaux mis sous sa tutelle en accordant la priorité au Groupe algérien de transport maritime (GATMA) et ses filiales notamment la CNAN NORD et la CNAN MED".

En parallèle, le secteur œuvre à encourager le capital privé et développer le partenariat public-privé tant dans le domaine d'octroi de la concession pour l'exploitation des modes de transport que celui de la manutention ainsi que l'octroi de la concession pour les espaces destinés aux activités de plaisance.

Le ministre a affirmé que son département a reçu un nombre "important" de demandes d'investissement dans le domaine du transport aérien des voyageurs et des marchandises ainsi que celui maritime urbain et les croisières.

Air Algérie renforcera à moyen terme ses parts de marché

La compagnie nationale de transport aérien "Air Algérie" devra renforcer sa part de marché à moyen terme, a également indiqué aux députés le ministre des Transports, Aissa Bekkai. "La croissance prévue de la dynamique des transports au cours des prochaines années permettra de renforcer les parts de marché de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie à moyen terme et de garantir sa place de grande compagnie régionale africaine", a précisé le ministre.

Il a également relevé l'importance du projet de la joint-venture spécialisée dans la maintenance aéronautique grâce à la base de maintenance aéronautique relevant de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie.

Transport terrestre des voyageurs: plus de 62.000 opérateurs activent dans le domaine

Au cours du même exposé, le ministère des Transports révèle que plus de 62.000 transporteurs activent dans le domaine du transport terrestre des voyageurs à travers les différentes wilayas du pays. Ces opérateurs exploitent un total de 82.000 véhicules offrant plus de 2 millions de sièges, précise Aissa Bekkaï.

Le secteur privé couvre 90% de l’offre de transport, contre 10% pour le secteur public, a détaillé le ministre. Concernant les taxis, le secteur compte plus de 130.000 chauffeurs de taxis et 745 entreprises de taxis avec un parc de 10.200 véhicules.

M. Bekkaï a dévoilé, dans ce sens, que son département ministériel œuvrait au développement et au renforcement du service VTC (véhicules de transport avec chauffeur). Le bilan présenté par le ministre fait état, en outre, de 48 entreprises publiques de transport urbain et suburbain des voyageurs, dont 5 entreprises publiques économiques (EPE) de transport des voyageurs relevant du groupe de transport terrestre des voyageurs (Transtev).

S'agissant du transport des marchandises, le secteur compte 490.000 transporteurs exploitant 763.000 camions assurant plus de 7,6 millions de tonnes de charge utile, selon les déclarations du ministre qui a souligné que plus de 95% du chiffre global relève du secteur privé.

Synthèse APS