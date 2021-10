L'APLS mène de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines

Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines déployées dans les secteurs de Fersia, Mahbes et Guelta, indique le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué militaire n 347.

"Des détachements de l'APLS ont bombardé, lundi, des points de retranchement de l'armée marocaine dans les régions de Rouss Benamira et Oudiat El-Chadida au secteur de Farsia, et les régions de Amitir Lemkhizna et Aguouiret Ould Billel au secteur de Mehbes et la région de Arkiz au secteur de Guelta, précise le communiqué cité par l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Des unités avancées de l'Armée sahraouie ont bombardé dimanche des points de retranchement de l'armée marocaine dans les régions de Akrara Lahdid, Doumes, Oudi Dhamrane, Kelb Enos, Atouajil dans les secteurs de Mehbes, Bekkari, Aousserd et Oum Adika.

Les attaques de l'APLS "se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte", conclut le communiqué.

APS