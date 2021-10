L'Egypte lève l'état d'urgence en vigueur depuis 2017

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé, lundi, ne pas renouveler l'état d'urgence, instauré dans le pays il y a plus de quatre ans. "L'Egypte est devenue, grâce à son grand peuple et ses hommes loyaux, une oasis de sécurité et de stabilité dans la région", a déclaré M. Sissi sur sa page officielle Facebook. "C'est pourquoi j'ai décidé d'annuler le renouvellement de l'état d'urgence dans tout le pays", a-t-il ajouté.

Mis en place sur l'ensemble du territoire en avril 2017 à la suite d'attentats sanglants revendiqués par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) contre des églises coptes dans les villes de Tanta et d'Alexandrie (nord), l'état d'urgence avait depuis été renouvelé sans discontinuer.

