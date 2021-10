Situation au Soudan: le chef de l'armée s'exprimera à la mi-journée

Le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée soudanaise qui a dissous, lundi, les autorités de transition, s'exprimera à la mi-journée mardi, ont rapporté des médias, citant son bureau. Le général, avait annoncé lundi la dissolution des autorités de transition. Son annonce du jour sous forme de conférence de presse devrait être sa première apparition publique depuis.

Lundi matin, les développements au Soudan se sont accélérés notamment avec l'annonce par le ministère soudanais de la Culture et de l'Information, de l'arrestation, par des forces militaires conjointes, du Premier ministre Abdallah Hamdok, ainsi que la plupart des ministres et des civils du Conseil de souveraineté et ce, avant que le président du conseil de transition au Soudan ne décrète l'Etat d'urgence et la dissolution du gouvernement et du Conseil de souveraineté.

Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU attendue ce mardi

De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait tenir, ce mardi après-midi, une réunion d'urgence à huis clos sur le coup d'Etat survenu au Soudan, ont rapporté lundi des médias citant des diplomates. Cette session a été réclamée par six pays occidentaux, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Norvège, les Etats-Unis, l'Estonie et la France, a-t-on précisé de mêmes sources.

Lors d'une conférence de presse par liaison vidéo de Khartoum avec des journalistes à New York, l'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, avait indiqué un peu plus tôt s'attendre à exposer la nouvelle situation au Soudan mardi au Conseil.

Il avait alors espéré que ses 15 membres fassent à nouveau preuve d'unité, soulignant que leurs déclarations étaient depuis deux ans prises "en compte plutôt sérieusement" par les acteurs soudanais. Selon des diplomates, des membres du Conseil envisagent de demander à leurs partenaires d'adopter une déclaration commune.

Synthèse APS