Tour du Faso 2021 : La sélection algérienne engagée

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de cyclisme sera engagée dans la 33e édition du Tour du Burkina Faso, prévu 29 octobre au 7 novembre, sur dix étapes, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC).

La plus longue des étapes sera la deuxième, prévue entre Bobo, Dioulasso et Dédougou, sur une distance de 183,2 kilomètres, tandis que la plus courte sera le-contre-la-montre "par équipes", prévu sur seulement 33 kilomètres, entre Koupèla et Zorgho.

Au total, ce Tour cycliste 2021 du Burkina Faso couvrira une distance de 1.273 kilomètres, s'étalant sur dix régions.

La sélection nationale est conduite par le Directeur des équipes nationales, Abdesslam Dahmane, secondé par le soigneur Abderrahmane Bourezza et le mécanicien Wahab Merah.

Cette compétition servira de préparation à la sélection nationale, en vue des importantes échéances à venir, dont les Championnats arabes, prévus du 12 au 28 novembre, au Caire, ainsi que les Championnats d'Afrique 2022 et les Jeux méditerranéens de la même année à Oran.

Les étapes du Tour du Faso :

1re étape : Banfora-Bobo-Dioulasso (128, 7 km)

2e étape : Bobo-Dioulasso-Dédougou (183,2 km)

3e étape : Dédougou-Koudougou (141,8 km)

4e étape : Laye-Ouahigouya (156 km)

5e étape : Ouagadougou-Kaya (100,5 km)

6e étape : Nagréaongo-Tenkodoga (153,3 km)

7e étape : Koupéla-Zorgho (33 km) CLM par équipe

8e étape : Koubri-Po (122,6 km)

9e étape : Manga-Ziniaré (124,6 km)

10e étape : Kombissiri-Ouagadougou (129,5 km).

