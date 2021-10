Mohamed Baghali, Dg de la Radio : Le 28 octobre, une date qui a façonné le journalisme algérien

Près de soixante ans après le recouvrement de la souveraineté nationale sur la Radio et la Télévision algériennes, le 28 octobre revêt encore une lourde symbolique, notamment pour les travailleurs de l’Etablissement public de radiodiffusion sonore (EPRS). « Le journaliste algérien ne s’est pas construit comme n’importe quel autre journaliste dans le monde, car, grâce à cette date, il est imprégné par les valeurs du nationalisme, de patriotisme et de l’unité nationale », souligne Mohamed Baghali, Directeur général de la Radio Algérienne, dans une interview accordée à Radio Algérie Multimédia, à la veille de la célébration du 59e anniversaire de cette date historique.

Une date historique, étroitement liée à une adresse tout aussi encrée dans les mémoires : le 21, boulevard des Martyrs, siège de l’ex-RTA. Depuis ce fameux 28 octobre 1962, les couleurs de l’Algérie libérée et indépendante surplombent ce bâtiment hautement stratégique. Pour Mohamed Baghali, « le recouvrement de la souveraineté nationale sur la Radio et la Télévision algériennes, a complété l’indépendance nationale ».

Depuis sa renaissance, en ce 28 octobre 1962, la Radio Algérienne s’est consacrée à sa mission d’informer la population algérienne, où qu’elle se trouve, à travers l’ensemble du territoire. En tant que média de masse, la Radio Algérienne évolue dans un environnement médiatique très concurrentiel et fait face aujourd’hui à plusieurs défis, pour préserver son auditoire et son influence. « Sur le plan technologique, la Radio Algérienne doit s’adapter, évoluer et c’est ce que nous somme en train de faire », constate le Directeur général. Pour autant, il insiste sur la nécessité de respecter les règles éthiques et déontologiques, « seuls remparts face à la médiocrité », estime Mohamed Baghali.

La Radio Algérienne est également la cible d’une véritable cyber-guerre, menée par le Maroc. Comment la Radio se défend-elle ? Tout simplement en faisant son travail correctement, rétorque Mohamed Baghali : « la Radio Algérienne répond aux mensonges par la vérité, elle répond aux fake-news par l’information vérifiée, l’essentiel de la contre-attaque c’est la crédibilité, la déontologie et l’éthique.»

Résolument engagée sur le chemin de la modernité, la Radio Algérienne dévoilera, à l’occasion de la célébration du 28 octobre, son application mobile et la nouvelle version de son site internet, et cela pour répondre, au mieux, aux attentes de ses auditeurs, à travers le pays mais aussi, dans le monde entier.