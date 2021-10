Un congé pédagogique à l'occasion du 1er novembre

Le ministère de l'Education nationale a décidé d'accorder aux élèves un congé pédagogique à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1e novembre 1954, et ce à compter de jeudi soir jusqu'à mardi prochain, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

En vertu des dispositions de la loi d'orientation de l'Education nationale et conformément à l'arrêté ministériel n 59 du 23 juin 2021 fixant la date de la rentrée scolaire et le calendrier des vacances scolaires pour l'année scolaire 2021/2022, le ministère de l'Education nationale tient à informer qu'il a été décidé d'accorder un congé pédagogique aux élèves à l'occasion du 1e novembre, et ce, à partir de jeudi 28 octobre 2021 au lundi 1e novembre. Les cours devront reprendre mardi matin", précise le communiqué.