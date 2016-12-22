إقالة والي صفاقس وقيادات أمنية محلية على خلفية اغتيال المهندس الزواري

أقال رئيس الحكومة التونسية, يوسف الشاهد, هذا الخميس, والي ولاية صفاقس, إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين المحليين, على خلفية عملية اغتيال المهندس طيار محمد الزواري بالمدينة الأسبوع الماضي, حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية .

وأعلنت رئاسة الحكومة إعفاء والي صفاقس حبيب شواط من مهامه و تعيين سليم التيساوي مكانه, كما تم إعفاء كل من مدير إقليم الأمن الوطني بصفاقس ورئيس منطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبية من مهامهم و ذلك على خلفية حادث اغتيال المهندس طيار محمد الزواري والذي وقع بمدينة صفاقس يوم الخميس الماضي.

وكان رئيس الحكومة التونسية قد أصدر, قبل يومين, قرارا بإعادة إنشاء جهاز المخابرات التونسي, والذي كان قد تم حله عقب الثورة التونسية في 2011, فيما ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الشاهد يستعد خلال الفترة المقبلة لإجراء تعديل وزاري قد يشمل إحدى الوزارات السيادية.

وتشهد تونس حالة من الاستنفار الأمني والشعبي منذ حادث اغتيال المهندس طيار محمد الزواري, والذي ساعد بحسب تقارير صحفية تونسية في تطوير المنظومة القتالية لحركة "حماس" الفلسطينية و"كتائب القسام" التابعة لها, و خاصة في مجال الطائرات بدون طيار.