راوراوة يعلن ترشيحه لعهدة جديدة للجنة التنفيذية للكــاف

أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, محمد راوراوة ترشيحه لعهدة جديدة للجنة التنفيذية للكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم( الكاف) والتي ستجري انتخاباتها في شهر مارس المقبل.

وكان راوراوة عضوا في اللجنة التنفيذية للكاف منذ عدة سنوات لكنه فقد منصبه قبل أشهر في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورفض راوراوة (69 سنة) الذي يشغل أيضا نائبا لرئيس اتحاد الجمعيات العربية لكرة القدم الكشف عن ترشيحه لرئاسة الفاف مجددا من عدمه والتي ستجري جمعيتها العامة الانتخابية في شهر مارس كذلك.

و اكتفى راوراوة بالقول: "إنه من السابق لأوانه التطرق لهذا الموضوع".

من جهة أخرى جدد رئيس الهيئة الكروية الجزائرية طموحاته "بالعودة باللقب القاري" خلال كأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون (14 يناير-5 فبراير).

ويتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثانية للمنافسة الإفريقية التي تضم أيضا منتخبات زيمبابوي وتونس و السنغال.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج