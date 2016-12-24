تفكيك خلية إرهابية بتونس على علاقة بمنفذ عملية الدهس في برلين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت الكشف عن خلية إرهابية تضم ثلاثة أشخاص على علاقة ب أنيس العامري منفذ عملية الدهس الأخيرة في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن وزارة الداخلية التونسية قولها في بيان لها اليوم "إن اكتشاف الخلية جاء بناء على معلومات إدارة الاستعلامات والأبحاث بالحرس الوطني في تونس العاصمة وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بولاية /بنعروس/" مضيفة أن أفراد الخلية تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما وكانوا ينشطون بين /فوشانة/ ومعتمدية /الوسلاتية/ بولاية القيروان في وسط تونس.

وأوضح البيان أن التحريات أظهرت أن من بين أفراد الخلية ابن شقيقة أنيس العامري منفذ عملية الدهس في برلين وقد اعترف بأنه كان يتواصل مع خاله عبر تطبيق "تليغرام" للإفلات من المراقبة الأمنية كما تمكن من إقناعه بتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم /داعش/ الارهابي حيث قام بتسجيل نص المبايعة وإرسالها إلى خاله المذكور بألمانيا.

كما اعترف أيضا بأن العامري أرسل عن طريقه مبالغ مالية إلى شخص آخر لمساعدته على الالتحاق به والانضمام إلى كتيبة "أبو الولاء" بألمانيا التي أعلمه بأنه أميرها.

وذكر البيان أن النيابة العامة أذنت بالتحفظ على كافة أفراد الخلية وتسجيل قضية ضدهم للاشتباه في الانتماء إلى "تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".

وقتل 12 شخصا على الأقل, وأصيب نحو 50 آخرين يوم 19 ديسمبر الجاري عندما اقتحمت شاحنة سوقا مزدحما لعيد الميلاد في غرب برلين ودهست عشرات المتواجدين به.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج