مقتل 35 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في بغداد

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر في شرق العاصمة العراقية بغداد هذا الإثنين إلى 35 قتيلا و61 جريحا حسب الشرطة العراقية.

ونقلت مصادر إعلامية عن الشرطة قولها إن "حصيلة انفجار سيارة مفخخة في ساحة رئيسية مزدحمة بمدينة الصدر, ارتفعت إلى 35 قتيلا و 61 مصابا".

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين في الانفجار.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش) بهدف زعزعة الأمن فيها.

وكان مسلحون قد نفذوا هجوما أمس الأحد، أول أيام عام 2017، في ناحية القادسية جنوب غرب محافظة النجف، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر.

من جهتها ،قتلت القوات الأمنية العراقية سبعة عناصر من تنظيم "داعش" في عمليات أمنية بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان لها اليوم إن عناصر تنظيم "داعش" حاولت الهجوم على القوات الأمنية في سلسلة جبال مكحول مضيفة أنه تم صد الهجوم والقضاء على 7 مسلحين.

من جهة أخرى قتل مدني وأصيب ثمانية آخرون إثر تفجير عبوة ناسفة في قضاء التاجي شمالي العاصمة بغداد.