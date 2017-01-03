القــضــاء عـلى إرهــابــيين خــطيــرين بـالأغــــواط

قضت قوات الجيش الوطني الشعبي ، الاثنين على إرهابيين خطيرين بمدينة الأغواط كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية في 1995 و 1996, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات الأمنية، قضت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، مساء أمس 02 جانفي 2017، على إرهابيين (02) خطيرين بحي شطيط بمدينة الأغواط/ن.ع.4" وأوضح نفس المصدر أن "الأمر يتعلق بكل من المجرمين ب. الحاج عيسى المكنى مقداد الهردي و ن.مبارك المكنى الأنصاري اللذان كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 1995 و 1996".

وقد سمحت هذه العملية باسترجاع مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنكوف وخمسة (05) مخازن مملوءة وجهاز اتصال لاسلكي ومنظار ميدان.

وفي نفس السياق وعلى إثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي, "ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي عين قزام/ن.ع.6 القبض يوم 01 جانفي 2017, على إرهابيين (02) اثنين من جنسية جزائرية وتاجر أسلحة من جنسية أجنبية كانوا على متن سيارة رباعية الدفع وضبطت بحوزتهم مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و150 غراما من مادة الديناميت ووسائل تفجير".

من جهة أخرى, "أوقفت مفرزة مشتركة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5".

وأضاف البيان أن "هذه النتائج المتتالية التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق المحكم مع مختلف قوات الأمن في إطار مكافحة الإرهاب, تؤكد العزيمة والإصرار على بسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن"

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج