انطلاق احتفالات رأس السنة الامازيغية " يناير" ابتداء من هذا الأحد

تنطلق، هذا الأحد، احتفالات رأس السنة الأمازيغية بتسطير برنامج أثري يتضمن عديد الأنشطة الثقافية يدوم على مدار أسبوع كامل حيث ستجوب قافلة "يناير" ابتداء من يوم الغد عبر مختلف المؤسسات التربوية و المنشآت الثقافية.

و بالمناسبة، أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد، في تصريح للقناة الأولى، هذا الأحد، أن احتفالات يناير أصبحت عادة مسطرة ببرنامج ثقافي كثيف عبر مختلف التراب الوطني، مبرزا أن الاحتفال هذه السنة جاء في طابع مميز و هو الاعتراف بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

كما قال تم هناك تسجيل تجاوب كبير من طرف جميع مؤسسات الدولة و كذا تضافر جهود الوزارات خصوصا وزارة الثقافة التي ترافق برنامج الاحتفالات عبر كل الولايات.

من جهة أخرى، أشار عصاد أنه تم إعطاء شعار لاحتفالات هذه السنة " يناير رصيدا مشتركا لكل الجزائريين"، مؤكدا أن البرنامج سيكون في مستوى هذا الحدث.

المصدر : الاذاعة الجزائرية