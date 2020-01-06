الشلف: هلاك أربعة أشخاص وجرح آخر في حادث مرور بواد سلي

هلك أربعة أشخاص وأصيب أخر بجروح بليغة في حادث مرور وقع الاثنين على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بواد سلي (غرب الشلف)، حسبما استفيد لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح، ملازم أول محمد مساعدية، أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثانية زوالا عند منطقة "لاكابيل" بواد سلي، نجم على إثر انحراف سيارة سياحية واصطدامها بشجرة.

واستنادا لذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص في عين المكان وإصابة آخر بجروح بليغة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لإجلاء الضحايا إلى مستشفى الصبحة.