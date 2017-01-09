تلمسان : حــجـز أكثر من 8 قناطير من الكيف المعالج

تمكنت الفرق المتنقلة للجمارك بتلمسان من حجز 809 كلغ من الكيف المعالج خلال عدة عمليات عالجتها نهاية الأسبوع المنصرم حسبما علم لدى خلية الاتصال للمديرية الجهوية لهذه الهيئة.

و قد سمحت العملية الأولى لفرقتي مركز العسة و مرسى بن مهيدي التابعتين لمفتشية أقسام الجمارك بالغزوات العثور على 6ر633 كلغ من الكيف المعالج إثر عملية تمشيط المنطقة المسماة الوادي الواقعة على الشريط الحدود لمرسى بن مهيدي معبأة في 24 طردا حسب مسؤولة الخلية المذكورة التي أشارت إلى أن المهربين تمكنوا من الفرار إلى وجهة مجهولة بعد أن تركوا بضاعتهم المحظورة.

كما حجزت فرقة الغزوات في العملية الثانية اثر استغلال معلومات 95 كلغ من الكيف المعالج على متن سيارة موزعة على 4 طرود.

من جانبها حجزت فرقة العابد اثر عملية مراقبة بالطريق الوطني رقم 99 بالقرب من قرية العابد الحدودية 4ر79 كلغ من الكيف على شكل 99 صفيحة صغيرة وفق ذات المصدر الذي أضاف أن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة لجمارك تلمسان حجزت أيضا 68ر1 كلغ من الكيف.

وقدرت قيمة البضائع المحجوزة و وسائل النقل بأكثر من 95ر48 مليون دج و الغرامة المالية أكثر من 79ر278 مليون دج حسب المصدر نفسه.